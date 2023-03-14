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общество

Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво

Фото Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво
Фото Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво

Фото: правительство НСО

Новый детский сад открылся в Новосибирской области.

В селе Толмачёво Новосибирского района области открылся новый детский сад. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый детсад «Кубики» рассчитан на 292 места. Здание возвели на территории ЖК «Пригородный простор», деньги на строительство выделили в том числе из областного бюджета. Детский сад получил лицензию и начал принимать воспитанников.

Здание нового детского сада находится на гарантии в течение пяти лет, уточнили в правительстве.

Напомним, с 1 марта в Новосибирске начали выдавать путёвки в детские сады, сообщил ранее руководитель Департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. Комплектование детсадов продолжится до 31 августа. Также с 1 сентября по 1 февраля будет проходить доукомплектование.

Принимать заявки в дошкольные учреждения будут на портале «Электронный детский сад».

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском после прокурорской проверки построили детсад.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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