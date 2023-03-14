Прокуратура Новосибирска начала проверку после падения снега на восьмилетнюю девочку

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Прокуратура проверит падение снега на 8-летнюю девочку в Новосибирске.

Утром в понедельник, 13 марта, в Новосибирске на 8-летнюю девочку упал снег. Спустя день прокуратура начала проверку инцидента. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Снег сошел с крыши магазина «Монетка» в доме №3 по улице Олеко Дундича. Пострадавшая восьмилетняя девочка самостоятельно вернулась домой и пожаловалась матери на боль в голове. Когда врачи осмотрели травму, диагноз не подтвердился.

"Прокуратура района проверит исполнение требований федерального законодательства, оценит бездействие должностных лиц по исполнению выданных администрацией района предостережений", — сообщили в ведомстве.

Примечательно, что за зиму 2022-2023 этот магазин уже 4 раза получал предупреждения из-за неочищенного снега и наледи на крыше.

Предыдущее сообщение о травматичном падении снега на человека в Новосибирске было в конце февраля. Тогда девочка сломала позвоночник из-за рухнувшей с крыши глыбы снега. У ребенка оказались сломаны 4 позвонка в грудном отделе. После случившегося девочку ждет длительная реабилитация. Ей придется оставить занятия футболом.