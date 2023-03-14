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Прокуратура Новосибирска начала проверку после падения снега на восьмилетнюю девочку

Фото Прокуратура Новосибирска начала проверку после падения снега на восьмилетнюю девочку
Фото Прокуратура Новосибирска начала проверку после падения снега на восьмилетнюю девочку

Фото: Pixabay.com

Прокуратура проверит падение снега на 8-летнюю девочку в Новосибирске.

Утром в понедельник, 13 марта, в Новосибирске на 8-летнюю девочку упал снег. Спустя день прокуратура начала проверку инцидента. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Снег сошел с крыши магазина «Монетка» в доме №3 по улице Олеко Дундича. Пострадавшая восьмилетняя девочка самостоятельно вернулась домой и пожаловалась матери на боль в голове. Когда врачи осмотрели травму, диагноз не подтвердился.

"Прокуратура района проверит исполнение требований федерального законодательства, оценит бездействие должностных лиц по исполнению выданных администрацией района предостережений", — сообщили в ведомстве.

Примечательно, что за зиму 2022-2023 этот магазин уже 4 раза получал предупреждения из-за неочищенного снега и наледи на крыше.

Предыдущее сообщение о травматичном падении снега на человека в Новосибирске было в конце февраля. Тогда девочка сломала позвоночник из-за рухнувшей с крыши глыбы снега. У ребенка оказались сломаны 4 позвонка в грудном отделе. После случившегося девочку ждет длительная реабилитация. Ей придется оставить занятия футболом.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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