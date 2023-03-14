В Новосибирске арестовали имущество обвиняемого в обмане дольщиков директора «НСК-Инвест»

Фото: Судебный департамент НСО

Суд арестовал имущество директора новосибирской стройфирмы, которого обвиняют в мошенничестве.

На имущество руководителя ООО «НСК-Инвест» Сергея Степанова наложили арест после предъявления обвинений в мошенничестве. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

«Судом установлен запрет собственнику распоряжаться имуществом на общую сумму свыше 27 млн рублей, путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение арестованного имущества», — уточнили в ведомстве.

Ходатайство обвинения поддержал Октябрьский районный суд.

Ранее Сиб.фм сообщал о задержании директора строительной фирмы ООО «НСК-Инвест», ему предъявлено обвинение в мошенничестве после обмана дольщиков.

Завершения строительства дома №162/1 стр. на улице Добролюбова дольщики ждут не первый год. Всего инвесторы вложили в стройку 84 миллиона рублей. Однако в последнее время застройщик ООО «НСК-Инвест» на контакт с дольщиками не выходит. Обращения новосибирцев с жалобой поступило в прокуратуру. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

Напомним, 3 марта Степанова поместили в СИЗО.