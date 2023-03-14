В Новосибирске подан иск о банкротстве фармкомпании «Витамакс»

Фото: Pixabay.com

В адрес новосибирской фармкомпании подали иск о несостоятельности.

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом от ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в адрес ЗАО «Компания Витамакс». На это обратило внимание издание РБК. Сумму долга превышает 120 млн рублей.

ЗАО «Компания Витамакс» — фармацевтическая компания, зарегистрированная в Новосибирске. Организация работает с 1999 года. ЗАО владеет товарными знаками «Витамакс» и «Фотодитазин». Это не первый иск к новосибирской фармкомпании — в феврале ООО «Алвитфарм» обратилось в суд с требованием признать организацию несостоятельной.

Ранее один из крупных российских банков обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании банкротом ООО «Пивоварня Вега». Предприятие задолжало банку 52,2 млн. рублей. По данным из открытых источников, директором пивоварни является Антон Урюмцев, а учредителем – Виктор Шориков. Два года назад компания заключила с банком два договора о залоге имущества и оборудования.

Напомним, ранее бывшего регоператора «Экология-Новосибирск» признали банкротом.