В Новосибирске продают 100-летние квартиры в старейших домах города

Фото: Pixabay.com

В Новосибирске выставили на продажу две столетние квартиры.

Две столетние квартиры в домах на Тополевой и Сухарной выставили на продажу. Предложение опубликовали на сайте объявлений. Квартиры находятся в самых старых домах города 1913 и 1917 годов постройки.

Квартира на Тополевой площадью 60 квадратных метров стоит 6,5 млн рублей. В помещениях сделали капитальный ремонт, сказано в объявление. Второе жильё, расположенное на Сухарной, продают за 5,5 млн. Площадь квартиры — 66 «квадратов». В помещениях высокие потолки и также свежий ремонт. Кроме того, в подъезде дома остались детали прошлого века — старая плитка и деревянные двери.

Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу квартиру-гараж за 3,5 миллиона рублей. Помещение имеет три уровня и утеплено. Гараж на улице Зыряновская в Октябрьском районе Новосибирска отделан стеклохолстом и утеплителем, верхние его два «этажа» оборудованы для жизни, обставлены мебелью и оснащены подогревом пола.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двухэтажный особняк в Новосибирске с камином в библиотеке продают за 55 млн. рублей.