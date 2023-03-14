Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске ввели ограничение скорости на Димитровском мосту

Фото В Новосибирске ввели ограничение скорости на Димитровском мосту
Фото В Новосибирске ввели ограничение скорости на Димитровском мосту

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ограничение скорости начало действовать на Димитровском мосту в Новосибирске.

На Дмитровском мосту Новосибирска с 14 марта начало действовать ограничение максимальной скорости движения транспорта в 40 км/ч. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Уже установлены соответствующие знаки.

Скорость будет ограничена на участке от подъёма с улицы Владимировской до остановки «Лесоперевалка» в обоих направлениях.

Ранее Сиб.фм писал, что на Октябрьском мосту в Новосибирске с 13 марта действует ограничение скорости в 50 км/ч. Ограничения действуют на участке от Большевистской до выезда с территории новой ледовой арены в обоих направлениях. В мэрии объяснили меру повышением безопасности при движении по мосту, так как ограничение скорости исключит предпосылки для ДТП с выездом на встречную полосу движения.

Напомним, на двух улицах Новосибирска из-за аварийного ремонта временно введут ограничения движения транспорта. Запрет будет действовать с 10 по 15 марта.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14418
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12826
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12464
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
10238
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9527
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9364
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
8367
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов