В Новосибирске ввели ограничение скорости на Димитровском мосту

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ограничение скорости начало действовать на Димитровском мосту в Новосибирске.

На Дмитровском мосту Новосибирска с 14 марта начало действовать ограничение максимальной скорости движения транспорта в 40 км/ч. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Уже установлены соответствующие знаки.

Скорость будет ограничена на участке от подъёма с улицы Владимировской до остановки «Лесоперевалка» в обоих направлениях.

Ранее Сиб.фм писал, что на Октябрьском мосту в Новосибирске с 13 марта действует ограничение скорости в 50 км/ч. Ограничения действуют на участке от Большевистской до выезда с территории новой ледовой арены в обоих направлениях. В мэрии объяснили меру повышением безопасности при движении по мосту, так как ограничение скорости исключит предпосылки для ДТП с выездом на встречную полосу движения.

Напомним, на двух улицах Новосибирска из-за аварийного ремонта временно введут ограничения движения транспорта. Запрет будет действовать с 10 по 15 марта.