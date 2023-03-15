Двоих жителей Новосибирской области осудили за убийство мужчины

Фото: Следственный комитет по Новосибирской области

В июне 2022 года в Ленинском районе Новосибирска двое пьяных мужчин убили третьего. Их осудили на 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Следователи установили, что двое жителей областного центра в июне 2022 года распивали алкогольные напитки в лесополосе в Ленинском районе Новосибирска. Неподалеку от них отдыхал 47-летний потерпевший.

«Злoумышленники, испытывая злобу к потерпевшему, вызванную его навязчивым поведением, подошли к отдыхающему и действуя группой лиц, нанесли не менее 5 ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, а фигуранты скрылись с места происшествия», — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Подозреваемых обвинили в в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Осуждённые в ходе следствия свою вину не признали.

Присяжные заседатели из числа жителей Новосибирска вынесли обвинительный приговор. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мать-наркоманку из Новосибирска отправили в колонию за пьяную езду. Она несколько раз попадалась автоинспекторам за рулём то в состоянии алкогольного, то наркотического опьянения.

Также пьяная жительница Тюмени жестоко избила родную мать на глазах у ребенка. По словам несовершеннолетней дочери осужденной, ее мама часто ругается с бабушкой. В тот день она также была нетрезва и обвиняла бабулю, что по ее вине в жизни у нее все складывается плохо.