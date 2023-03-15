В Новосибирске задержали вылет самолёта до Иркутска

Фото: Сиб.фм

Задерживается вылет рейса «Новосибирск — Иркутск» из Толмачёво.

Из аэропорта Толмачёво задерживается вылет рейса из Новосибирска в Иркутск авиакомпании Nordstar, следует из данных онлайн-табло.

Самолёт должен был вылететь из Новосибирска в 16:05 15 марта, однако время изменили на 22:10.

В пресс-службе Толмачёво объяснили задержку поздним прибытием самолёта и необходимостью его подготовки к следующему полёту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что авиакомпания S7 Airlines запускает прямой рейс из Новосибирска в Китай. Рейсы между Новосибирском и Пекином будут выполнять два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Обратные рейсы – по вторникам и пятницам. Время в пути составит 4,5-5 часов.

Напомним, ранее стало известно, когда появится прямой рейс из Новосибирска в Минск.