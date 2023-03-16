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общество

Мэр Новосибирска раскритиковал заезжающих на плитку автомобилистов на проспекте Маркса

Фото Мэр Новосибирска раскритиковал заезжающих на плитку автомобилистов на проспекте Маркса
Фото Мэр Новосибирска раскритиковал заезжающих на плитку автомобилистов на проспекте Маркса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Локоть расстроен поведением водителей на проспекте Маркса.

Анатолий Локоть заявил, что расстроен поведением автомобилистов, которые паркуются на плитке на проспекте Маркса. Об этом он рассказал в прямом эфире «Вести.Новосибирск».

По словам мэра, он обнаружил припаркованные на тротуарах и газонах автомобили, когда проезжал мимо. Несмотря на то, что над этой плиткой несколько сантиметров снега, такая нагрузка может привести к тому, что плитка треснет, и её придется менять, заявил глава города.

«Кто в этом виноват? Вина нерадивых автовладельцев, которые бросают транспорт. Может, я излишне жёстко говорю, но задевает»

Анатолий Локоть подчеркнул, что в реконструкцию проспекта Маркса вложили много сил: уложили плитку на тротуарах, убрали рекламу ненадлежащего вида и ларьки.

Мэр города попросил жителей поддержать благоустройство Новосибирска и соблюдать культуру.

Ранее Локоть рассказал о запуске аэроэкспресса до Толмачево. Сроки проекта не определены, но уже существуют необходимые железнодорожные пути. По плану, аэроэкспресс должен будет связывать два транспортных узла города: аэропорт Толмачёво и железнодорожный вокзал «Новосибирск Главный».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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