Мэр Новосибирска раскритиковал заезжающих на плитку автомобилистов на проспекте Маркса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Локоть расстроен поведением водителей на проспекте Маркса.

Анатолий Локоть заявил, что расстроен поведением автомобилистов, которые паркуются на плитке на проспекте Маркса. Об этом он рассказал в прямом эфире «Вести.Новосибирск».

По словам мэра, он обнаружил припаркованные на тротуарах и газонах автомобили, когда проезжал мимо. Несмотря на то, что над этой плиткой несколько сантиметров снега, такая нагрузка может привести к тому, что плитка треснет, и её придется менять, заявил глава города.

«Кто в этом виноват? Вина нерадивых автовладельцев, которые бросают транспорт. Может, я излишне жёстко говорю, но задевает»

Анатолий Локоть подчеркнул, что в реконструкцию проспекта Маркса вложили много сил: уложили плитку на тротуарах, убрали рекламу ненадлежащего вида и ларьки.

Мэр города попросил жителей поддержать благоустройство Новосибирска и соблюдать культуру.

Ранее Локоть рассказал о запуске аэроэкспресса до Толмачево. Сроки проекта не определены, но уже существуют необходимые железнодорожные пути. По плану, аэроэкспресс должен будет связывать два транспортных узла города: аэропорт Толмачёво и железнодорожный вокзал «Новосибирск Главный».