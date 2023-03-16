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общество

Областная больница Новосибирска приостановила приём беременных с 15 марта

Фото Областная больница Новосибирска приостановила приём беременных с 15 марта
Фото Областная больница Новосибирска приостановила приём беременных с 15 марта

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 15 марта беременных женщин из трёх районов Новосибирска начали перераспределять из областной больницы в перинатальный центр.

Беременных пациенток из Кировского, Ленинского и Советского районов Новосибирска будут перенаправлять из Новосибирской областной клинической больнице в другие медицинские учреждения. Официальная причина — «соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в акушерских стационарах». Приказ опубликовали на региональном сайте «Электронная демократия».

Беременных женщин будут перенаправлять в Новосибирский городской клинический перинатальный центр. Распоряжение касается будущих матерей на сроке беременности от 22-й недели до 33-й.

Ответственный за исполнение — главврач облбольницы Анатолий Юданов. Мера будет действовать до особого распоряжения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в России предлагают ввести регламент уведомления пациентки о беременности.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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