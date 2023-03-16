В Новосибирске магазины начали продавать пасхальные товары за месяц до Пасхи

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

На полках магазинов в Новосибирске появились товары к Пасхе: краска для яиц, наборы для выпечки и украшения.

В 2023 году Пасху будут отмечать 16 апреля. За месяц до этого на полках магазинов в Новосибирске появились тематические товары к празднику. Об этом сообщает BFM-Новосибирск с экспертным мнением маркетолога Натальи Скворцовой.

Сотрудники торговых компаний утверждают, что празднование Пасхи и покупка атрибутики к христианскому празднику становится популярнее с каждым годом. Так, в гипермаркетах и некоторых небольших торговых точках начали продавать тематические товары с начала марта. Чаще всего на полках можно увидеть краску для яиц, пасхальные наборы для выпечки, мягкие игрушки и статуэтки кроликов, яиц и цыплят. Тематические пирожные начали появляться и в кондитерских.

По мнению маркетологов, российский рынок идет по пути европейского, и подготовка дома и праздничного стола к религиозным семейным праздникам растёт с каждым годом.

«Пасхальных украшений, пасхальных сувениров и даже посуды стало гораздо больше, чем было еще пять-десять лет назад. Это во много следствие влияния европейской рыночной модели. В Европе к Пасхе торговля основательно готовится. В России эта подготовка раньше заключалась в основном в покупке продуктов для праздничного стола. А сейчас есть всё: начиная от шоколадных зайцев и заканчивая дорогими элементами декора», — рассказывает маркетолог Наталья Скворцова в беседе с BFM-Новосибирск.

Развитие культуры празднования Пасхи маркетологи также связывают с тем, что праздник начали отмечать в школах и детских садах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2022 году животные Новосибирского зоопарка получили праздничные угощения в честь Пасхи. «Вручение» съедобных подарков сняли на видео, которое опубликовали в социальных сетях зоопарка вместе с поздравлением новосибирцам.