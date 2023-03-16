В Новосибирске начали строить 15 новых православных храмов

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Мэр Новосибирска заявил о строительстве новых 15 храмов в городе.

В Новосибирске возведут 15 новых православных храмов. Их уже начали возводить, и они находятся на различных этапах строительства. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на встрече с митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом.

Глава города подписал план работ по духовному просвещению и благотворительности. Так, в 2022 году жители Новосибирска совместно с епархией отправили более 100 тонн гуманитарной помощи бойцам и мирным жителям в зону СВО. В 2023 году поддержка продолжается.

Митрополит Никодим отметил, что помощь оказывают не только участникам СВО, но и тем, кто живет в Новосибирской области и обращается за помощью к церкви.

Ранее Сиб.фм сообщал, что корабль-церковь отправился в рейд по Оби в Новосибирской области. Так жители отдаленных Новосибирской области могут получить духовно-социальную помощь от священнослужителей, медиков и представителей соцзащиты.