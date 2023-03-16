В Новосибирске областная больница опровергла прекращение приёма беременных женщин

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске областная больница прокомментировала сообщение о прекращении приёма беременных женщин.

Областная больница в Новосибирске не прекращала прием беременных пациенток. Об этом "МК в Новосибирске" сообщили в пресс-службе медучреждения 16 марта.

В больнице пояснили, что были внесены коррективы в работу только с одной категорией будущих мам. Речь идет о беременных с угрозой преждевременных родов на сроке менее 34 недель.

"Женщины данной категории, проживающие в Ленинском, Кировском районах и на левом берегу Советского района) переведены в Городской перинатальный центр", — сообщили изданию в областной больнице.

Как ранее писал Сиб.фм, с 15 марта беременных женщин из трёх районов Новосибирска начали перераспределять из областной больницы в перинатальный центр.

Напомним, с 2023 года в Новосибирской области в рамках региональной программы тестируют новорожденных детей на наличие 36 заболеваний, передающихся по наследству.