Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске областная больница опровергла прекращение приёма беременных женщин

Фото В Новосибирске областная больница опровергла прекращение приёма беременных женщин
Фото В Новосибирске областная больница опровергла прекращение приёма беременных женщин

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске областная больница прокомментировала сообщение о прекращении приёма беременных женщин.

Областная больница в Новосибирске не прекращала прием беременных пациенток. Об этом "МК в Новосибирске" сообщили в пресс-службе медучреждения 16 марта.

В больнице пояснили, что были внесены коррективы в работу только с одной категорией будущих мам. Речь идет о беременных с угрозой преждевременных родов на сроке менее 34 недель.

"Женщины данной категории, проживающие в Ленинском, Кировском районах и на левом берегу Советского района) переведены в Городской перинатальный центр", — сообщили изданию в областной больнице.

Как ранее писал Сиб.фм, с 15 марта беременных женщин из трёх районов Новосибирска начали перераспределять из областной больницы в перинатальный центр.

Напомним, с 2023 года в Новосибирской области в рамках региональной программы тестируют новорожденных детей на наличие 36 заболеваний, передающихся по наследству.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10091
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9650
Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво
9342
Мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице Новосибирска
8729
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов
8185
В Новосибирске жители составили рейтинг худших поликлиник города в 2GIS
7761
В Новосибирске при пожарах с начала года погибли 19 человек
7618
В клинической больнице «РЖД-Медицина» в Новосибирске запущен новый аппарат МРТ, за год поступило более 100 единиц новой медтехники