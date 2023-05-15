В Новосибирске 18 мая отключат воду в зоне ТЭЦ-5

В Новосибирске проходят гидравлические испытания теплосетей.

В Новосибирске начинаются отключения горячей воды в Октябрьском и Первомайском районах города, которые попадают в зону обслуживания ТЭЦ-5. Отключения продлятся с 18 по 25 мая.

Это связано с испытаниями теплосетей, которые проводятся после окончания отопительного сезона. В этот период возможны разрывы трубопроводов и размыв грунта. Жители, которые попали в зону отключения, должны подготовиться к недоступности горячей воды в течение недели. Они также должны быть предельно внимательны и избегать прохода через места парения.

В список адресов, которые попадают в зону отключения, входят ул. Лазурная, ул. Волочаевская, ул. В. Высоцкого, ул. Татьяны Снежиной, ул. Виталия Потылицына, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Кленовая, ул. Ключ-Камышинское Плато, ул. Заречная, ул. Марата, ул. 2-й Марата, Красный Факел, ул. Пожарского, ул. Первомайской, ул. Аксенова, ул. Чапаева, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурной, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана и ул. Эйхе.

Напомним, сегодня в Новосибирске восстановили подачу электричества после аварии на стройке четвёртого моста.