В Новосибирске восстановили подачу электричества после аварии на стройке четвёртого моста

Ранее без света остались около 12 тысяч жителей Ленинского района Новосибирска.

В Новосибирске восстановлено электроснабжение после порыва кабельной линии электропередачи, произошедшего в результате несогласованных земляных работ при строительстве моста через Обь. Как сообщили в АО "РЭС", полное отключение электричества затронуло около 12 тысяч жителей Ленинского района города и более 30 социально значимых объектов, включая центральную теплоэлектростанцию и несколько школ.

На месте инцидента работали 3 бригады и 3 единицы техники филиала АО "РЭС" "Новосибирские городские электрические сети", которые провели необходимые переключения по резервной схеме электроснабжения для восстановления работы системы. Однако, по словам представителей компании, энергетикам придется продолжить ремонт и замену поврежденных участков кабеля.

Представители подрядной организации признали нарушение и подписали протокол повреждения энергообъекта, после чего данное нарушение будет рассмотрено компетентными органами. Кроме того, энергетики намерены предъявить требования о возмещении ущерба виновным лицам и передать материалы в правоохранительные органы для установления ответственности.

Напомним, ранее «ВИС» прокомментировала отключение света в Новосибирске из-за аварии при строительстве моста.