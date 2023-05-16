Житель Новосибирска рассказал о красном трицикле Polaris Slingshot за 7 млн рублей

На дорогах Новосибирска появился эффектный красно-черный трицикл Polaris Slingshot.

В Новосибирске 13 мая байкеры открыли мотосезон. Экстравагантной новинкой этого года стало появление на дорогах города красно-черного трицикла Polaris Slingshot, владельцем которого является некто по имени Виталий.

Сам автолюбитель называет это американское «чудо техники» «машинкой выходного дня» и «средством для загара», которое позволяет прокатиться с ветерком и эффектно появиться на вечеринке.

Не смотря на то, что стоит такая машина 7 млн. рублей, преимущества у нее, так сказать, на любителя.

По словам Виталия, трицикл хорош тем, что по скорости и мощности не уступает мотоциклу, а сидения при этом, как в автомобиле. Правда крыши и дверей в базовой комплектации нет, но их можно приобрести отдельно. А пока владельцу этого экзотического для Новосибирска вида транспорта приходится мириться с тем, что то и дело кто-то пытается забраться в него на парковке и сфотографироваться.

Да и для новосибирских дорог это не самый подходящий вид транспорта. Из-за того, что на задней оси располагается только одно колесо, трициклом приходится управлять осторожнее, чем обычным автомобилем. Сложнее всего с ямами на дороге: передняя ось их успешно объезжает, а вот заднее центральное колесо натыкается.

Зато на вечеринках владелец необычного авто неизменно становится центром всеобщего внимания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске байкеры открыли мотосезон-2023.