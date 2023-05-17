Президент Путин обсудил с губернатором Новосибирской области Травниковым дефицит бригад скорой помощи

Владимир Путин призвал решить вопрос нехватки бригад скорой помощи в Новосибирской области.

Во вторник, 16 мая, президент РФ Владимир Путин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников провели рабочую встречу. Во время видеозвонка Путин обратил внимание на важную проблему в сфере медицины в регионе. Он отметил нехватку машин скорой помощи и медицинского персонала.

«С точки зрения медицины здесь есть один аспект, на который хотел бы обратить ваше внимание, а именно — это дефицит бригад скорой помощи. Это касается и медицинского персонала, это касается транспорта», — отметил президент России.

Путин также указал на проблему нехватки мест в школах и детских садах области. Он поддержал губернатора в его решении баллотироваться на осенних выборах главы области.

Президент отметил, что в регионе проводится эффективная финансовая политика, и бюджет имеет профицит около 7,6 млрд рублей в 2022 году. Он выразил надежду на успех в решении социальных задач и пожелал губернатору успехов.