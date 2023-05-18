Сбитый насмерть поездом подросток под Новосибирском не услышал состав из-за наушников

Ранее в Новосибирской области подросток погиб, попав под электропоезд.

По предварительным данным, 18 мая 2023 года около 16:00 местного времени на пешеходном переходе, который находится между станциями Бердск и Искитим Западно-Сибирской железной дороги, несчастный случай привел к гибели несовершеннолетнего. Как уточнили в Восточном межрегиональном СУТ СК России, подросток переходил пути, находясь в наушниках в момент приближения поезда.

Следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации проводит предварительное расследование по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Был проведен осмотр места происшествия, также назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств и причин этого происшествия. Результаты проверки послужат основанием для принятия дальнейших процессуальных решений.

Напомним, ранее стали известны подробности о состоянии упавшего с 8 этажа мужчины в Новосибирске.