В Новосибирске мужчина выжил после падения с 8 этажа с зонтом в руках

В Новосибирске 40-летний мужчина выжил после падения с высоты 8 этажа 18 мая.

В четверг, 18 мая, 40-летний житель Новосибирска упал с высоты 8 этажа и остался жив. В момент происшествия мужчина держал в руках зонт.

Необычного мужчину на балконе дома №30 по улице Мясниковой в микрорайоне Родники заметили очевидцы. Он вёл себя неадекватно: он кидался мусором в сотрудников клининга и бросил с балкона табуретку. Сообщают также, что он пытался помочиться на прохожих.

Любопытно, что в момент случившегося сибиряк держал в руках черный зонт, хотя дождя в это время не было.

В пресс-службе ГУ МВД по региону Сиб.ф подтвердили инцидент и уточнили, что мужчина 1982 года рождения. Материалы передадут в Следственный комитет.

После инцидента в ряде новосибирских СМИ появилась информация о том, что упавший с высоты мужчина скончался. Однако эти сведения опровергли в региональном Следкоме.

По словам Елены Коноваловой, старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ, сибиряк остался живым, пишет «МК в Новосибирске». Пострадавшего доставили в больницу и, возможно, его госпитализировали.

Ранее Сиб.фм писал о 13-летней девочке из Новосибирска, которая выпала из окна в сугроб после травли в школе.