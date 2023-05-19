Не дают выступать: певица из Новосибирска Пелагея сообщила от отмене уже третьего концерта

У певицы из Новосибирска Пелагеи в мае сорвалось уже три концерта.

Певица из Новосибирска Пелагея сообщила об отмене своего концерта в Оренбурге. Выступление должно было состояться в середине мая, но организаторы неожиданно отменили концерт «по техническим причинам». Что это за причины, Пелагее не сообщили. Об этом написало издание "РБК".

Администрации оренбургского спортивно-культурного комплекса, на площадке которого должна была выступать певица, сообщила, что, возможно, майский концерт Пелагеи в Оренбурге будет перенесен на осень.

В начале мая Пелагее также отменили два концерта в Сербии. По информации российского посольства, это произошло из-за недавней стрельбы в Белграде и селе Дубона, во время которой погибли около 20 человек.

Впрочем, недавно певицу тепло принимали в Уфе, за что она поблагодарила своих поклонников и пообещала вновь вернуться в этот город с концертом.

А вот на Украине Пелагею не жалуют. В 2021 году певице запретили въезд в незалежную из-за выступлений в Крыму и включили ее в санкционные списки.

Напомним, ранее сообщалось, что Пелагея выиграла третий суд у мужа-хоккеиста.