По Новосибирску проехала колонна машин с флагами ЧВК "Вагнер"

В субботу, 20 мая, в Новосибирске прошла встреча отслуживших участников ЧВК "Вагнер".

В Новосибирске военные, проходившие службу в ЧВК "Вагнер", организовали "встречу выпускников". Они проехали по улицам города на автомобилях с флагами "Вагнер" и патриотической символикой.

Один из участников автопробега в беседе с журналистом ОТС рассказал, что мероприятие является неформальной встречей сослуживцев.

"Многое нас сплотило и связало, поэтому мы друг без друга никуда", — сказал один из "музыкантов".

Также собеседник отметил, что считает хорошей идеей вступление мужчин в ряды частной военной компании Евгения Пригожина.

"Если мы сами Родину защищать не будем, то этого никто не будет делать", — подчеркнул он.

Как ранее писал Сиб.фм, 20 мая руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об установлении полного контроля над Артемовском.

Напомним, ранее новосибирский депутат Ростислав Антонов назвал ЧВК "Вагнер" "российским брендом".