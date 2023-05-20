Под Новосибирском женщина устроила погром в магазине из-за потерянной линзы

В Каргате Новосибирской области женщина устроила погром в магазине после того, как уронила линзы от очков в холодильную камеру.

Жительница Новосибирской области разгромила холодильник в одном из магазинов Каргата, пытаясь отыскать там потерянные линзы от очков. Об этом сообщается в паблике "АСТ-54" в "ВКонтакте".

Со слов очевидцев, женщина накануне якобы уронила в морозильник линзы, когда выбирала цветную капусту. На следующий день она вернулась и решила отыскать пропажу. Когда же сотрудники магазина сообщили, что линз в холодильной камере не находили, сибирячка начала проявлять агрессию.

Она нецензурно выражалась в адрес персонала и крушила товары.

Под горячую руку попался и подросток 14-16 лет, которого неадекватная покупательница ударила.

В итоге на место была вызвана полиция, которая увезла буйную женщину в отдел.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по региону, после прибывшие по вызову в магазин сотрудники доставили 46-летнюю женщину в отдел для дальнейшего разбирательства. Полицейские установили, что в ходе конфликтной ситуации женщина также нанесла телесные повреждения двум покупательницам.

"В отношении нарушительницы был составлен административный протокол по ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Возбуждено административное расследование по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Пострадавшим выдано направление на прохождение СМЭ, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Новосибирске на пульт спасателей МАСС поступило сообщение о том, что в реке Обь, в районе микрорайона «Европейский берег», находится женщина. Двое спасателей вынули ее из воды, подняли на катер, согрели одеялами и доставили на берег, где экстремалку встречали родственники и полиция.