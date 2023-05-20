В Новосибирске жители пожаловались на стаи крыс возле "Золотой Нивы"

Жители Новосибирска пожаловались на нашествие крыс возле станции метро "Золотая Нива".

Крупные крысы бегают возле магазинов в районе станции метро "Золотая Нива" в Новосибирске. На нашествие грызунов пожаловались местные жители в паблике «Подслушано Золотая Нива» Вконтакте.

Автор публикации отметил, что крысы не боятся людей. Одну из них женщина сняла на видео возле дома № 248 по улице Бориса Богаткова. На кадрах видно, как грызун ловко забирается на ступеням, а после прячется под капотом припаркованного авто.

"Иди сюда, маленькая! Рыжик", — слышен голос за кадром.

В комментариях новосибирцы предложили жителя домов на "Золотой Ниве" обратиться в Роспотребнадзор, поскольку крысы могут быть разносчиками опасных заболеваний.

Как правило, стаи крыс собираются рядом с мусорными баками или магазинами.

Дератизацией обязаны заниматься управляющие компании и владельцы торговых точек.

Ранее жители дома №260 по улице Дуси Ковальчук в Новосибирске пожаловались на полчища крыс, живущих на контейнерной площадке рядом со зданием.

Пользователи соцсети прокомментировали ситуацию: «Ничего себе флэшмоб у них»; «Елы-палы, кишат прям, ужас», а также отметили, что к такому количеству крыс страшно даже приближаться.