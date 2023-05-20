В Новосибирской области спасатели МЧС и добровольцы спасли садовое общество от пожара на поле

В Новосибирской области за 3 часа потушили пожар площадью 10 га.

Утром в субботу, 20 мая, около города Обь под Новосибирском загорелась трава на поле. Площадь пожара составила 10 га. Специалисты МЧС и добровольцы потушили возгорание за 3 часа, сообщили в ведомстве.

«В 14:20 объявлена ликвидация открытого горения. Почти три часа 16 человек и 4 единицы техники МЧС России защищали садовое общество «Геофизик». Пожарным оказывали помощь местные жители. Также для опашки территорий задействовали несколько тракторов. Угрозы населенному пункту нет. Площадь пройденная огнем, предварительно 10 га», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар около садового общества «Геофизик» был довольно обширным, а дым от горения травы замечали жители Оби и ближайших городов: так, например, о нём сообщали из Кировского района Новосибирска.

Зачастую такие пожары создают фермеры, когда сжигают траву и мусор на своих участках. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников запретил предоставлять господдержку фермерам, которые виновны в палах травы.