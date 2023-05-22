4500 новосибирцев пробежали юбилейный «Зелёный марафон»

20 мая в Новосибирске, на Михайловской набережной, прошёл 10-й «Зелёный марафон». В этом году забег стал рекордным по количеству участников: дистанцию пробежали более 4500 спортсменов и любителей.

«Зелёный марафон» — это всероссийский забег, который проводят в 61 городе страны. Первое мероприятие состоялось в 2012 году, в поддержку Олимпийских игр в Сочи. В 2023-ем оно прошло в 10-й раз.

Во время марафона проходил концерт, работали детские развлекательные площадки с аниматорами и различными мастер-классами, на сцене выступали творческие и спортивные коллективы.

Участники попробовали свои силы на детской дистанции 420 метров, в инклюзивном забеге на 500 метров и в массовых забегах на дистанции 4,2 км и 10 км.

«В рамках этого забега традиционно проходят и акции по озеленению и благоустройству города. В Новосибирске активно растёт количество жителей, которые ведут здоровый образ жизни, множится благотворительность. Радует, что город за последние несколько лет приобрёл десятки новых зелёных пространств», — отметил на церемонии открытия праздника губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ещё один рекорд марафона — это количество участников, зарегистрировавшихся на инклюзивный забег — более 110 человек с ограниченными возможностями здоровья.

«Зелёный марафон» — не только спортивное, экологическое, но и благотворительное мероприятие. В этом году организаторы решили расширить благотворительную составляющую забега и в преддверии Дня защиты детей объявили о старте сбора средств в поддержку детей с особенностями развития и детей-сирот.

«Сегодняшний забег мы посвящаем благотворительности. Сбер перечислит 10 млн рублей в благотворительный фонд в качестве первого взноса. Можно присоединиться к акции, пробежав онлайн-забег с мобильным приложением. Каждый километр банк приравняет к 100 рублям и направит в Фонд на те же цели», — рассказал председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев.

Акция продлится до 1 сентября 2023 года, и все желающие могут успеть принять участие в ней.

По словам управляющего Новосибирским отделением Сбербанка Николая Шилова, эта благотворительная акция позволит людям получить квалифицированную помощь специалистов для подготовки к школе и социальной адаптации.

На открытии марафона провели также экоакцию по высадке деревьев. А победители во всех дистанциях получили специальные медали и призы от организаторов.