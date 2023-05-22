Депутат из Новосибирска выставила на продажу старинную сорочку из Парижа

Депутат горсовета Новосибирска опубликовала объявление о продаже старинной сорочки из Парижа.

В Новосибирске депутат горсовета Наталья Пинус решила продать старинную сорочку из Парижа. Объявление о продаже появилось на сайте Avito 20 мая.

В объявлении указано, что сорочка имеет большой размер и находится в хорошем состоянии. Она была приобретена на старинном рынке в Париже. Владелица просит за эту белую ажурную сорочку 3 000 рублей. На момент публикации объявление просмотрели более 800 раз.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 21 мая прошел массовый Крестный ход. В нем принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и священнослужители и прихожане храмов Новосибирской епархии, преподаватели и учащиеся воскресных приходских школ, воспитанники православных гимназий, а также представители общественных организаций.