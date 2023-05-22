Эксперт: рублевые вклады играют ведущую роль в сберегательной стратегии россиян

По итогам января-апреля 2023 года портфель вкладов физических лиц в банке увеличился более чем на 9% и превысил 3,5 трлн рублей. Драйвером роста выступили рублевые депозиты, доля которых приблизилась к 89%.

С точки зрения сроков размещения в 2023 году лидируют среднесрочные вклады: на срок от шести месяцев до года сейчас приходится около 52% размещаемых на депозитах средств в банке. Долгосрочные вклады занимают в привлечении около 17%, а доля трехмесячных составляет 31%.

«Ведущую роль в сберегательной стратегии россиян по-прежнему играют классические рублевые вклады. Клиенты не только размещают новые средства, но и конвертируют в российскую валюту сбережения в долларах и евро. В результате доля вкладов в недружественных валютах в нашем банке сначала года сократилась еще на 1,5 п.п. и составила на конец апреля около 9,5%. Наряду с рублевыми депозитами, вкладчики активно используют инструменты в юанях. Мы ожидаем, что в этом году совокупная доля сбережений в российской и китайской валюте вырастет до 93%, а к концу 2025 года клиенты практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Кроме вкладов, за январь-апрель на четверть увеличился объем средств на обезличенных металлических счетах — примерно до 23,5 млрд рублей. Кроме того, на 18% больше клиенты инвестировали в облигации физлиц. В результате по итогам января — апреля общий портфель размещенных в банке средств розничных клиентов составил около 7,8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 6%. Общее число вкладчиков за первые четыре месяца выросло на 15% и превысило 1,5 млн клиентов.