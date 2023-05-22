Губернатор поручил оперативно скорректировать государственные меры поддержки предпринимателей региона

На оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников обозначил направления и сроки корректировки государственных мер поддержки предпринимательства, в том числе технологического.

«Малый и средний бизнес на фоне внешней экономической агрессии против нашей страны показал, что умеет действовать оперативно, адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, и даже в сложных условиях показывать динамику роста. Экономическая ситуация уже кардинально поменялась, поэтому имеет смысл не тянуть до конца года, чтобы провести анализ наших мер поддержки бизнеса, их востребованность и эффективность. Программа поддержки очень большая, обширная, в сумме 4,3 млрд рублей — это достойно. И мы намерены по востребованным направлениям еще увеличивать меры поддержки. Необходимо проанализировать, какие из направлений наиболее востребованы. Также важно оценить эффект для экономики, для доходной базы, роста объемов производства, для того, чтобы уточнить, на какие направления, которые дают наибольший эффект, направить дополнительные ресурсы. В частности, это обеспечение технологического суверенитета, развитие высокотехнологичного предпринимательства», — подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил профильным ведомствам подготовить анализ эффективности мер господдержки МСП, включая высокотехнологические направления, уже в первом полугодии 2023 года.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров доложил о реализации утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» в 2022 году и планах на 2023 год.

Как отметил министр, динамика роста МСП в Новосибирской области остается высокой. «Предприниматели гибко и конструктивно реагируют на изменения экономического, политического характера, демонстрируют высокую устойчивость отрасли и активный запрос на поддержку государства. Сохранение сегмента МСП в качестве лидирующей силы экономической активности региона позволяет прогнозировать устойчивость занятости, необходимые показатели валового регионального продукта и экспорта, а также укрепление новых сегментов рынка», — добавил Андрей Гончаров.

Новосибирская область входит в число лидеров среди регионов СФО по количеству действующих на территории субъектов МСП, их обороту, объему инвестиций в основной капитал, а также количеству занятых.

В настоящее время на территории региона осуществляют деятельность 148,9 тысяч субъектов МСП, в том числе 67,6 тысяч юридических лиц и 81,3 тысяч индивидуальных предпринимателей. Кроме того, продолжает увеличиваться количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». К маю 2023 их число превысило 151 тысячу человек.

В регионе выстроена эффективная система поддержки МСП, в том числе с привлечением субсидий федерального бюджета. Одним из главных инструментов поддержки малых и средних предприятий является утвержденная Правительством региона государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». Основное направление реализации программы — осуществление региональных проектов, входящих в состав Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2022 году на мероприятия программы за счет средств федерального и областного бюджета направлено более 462 млн рублей, в том числе: 346,5 млн рублей — средства федерального бюджета, 115,6 млн рублей — средства областного бюджета, все средства использованы в полном объеме. Всего в рамках мероприятий программы в 2022 году оказана государственная поддержка 13 825 субъектам МСП, что на 26,6% выше плана на год, получателями поддержки создано 1 048 новых рабочих мест, что на 42,6% превышает плановый показатель.