Новосибирская область оказалась на 6 месте по продажам новостроек за первый квартал

Подведены промежуточные итоги продаж новостроек.

Центральным аппаратом Федеральной Службы Кадастра и Картографии подведены итоги по показателям «Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве», за 1 квартал 2023 года по регионам РФ. Новосибирская область на 6 месте, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

За квартал в регионе было зарегистрирован 7051 договор участия в долевом строительстве, что составляет 4,3% от объема РФ. На первую тройку приходится треть всех новостроек, проданных в стране по ДДУ. На первом месте Москва — 28 517 или 17,5%, на втором Краснодарский край – 13 392 ДДУ -8,2%, далее Московская область — 13 203 штук или 8,1%. Санкт-Петербург на 4 месте с долей 7,9%, замыкает ТОП-5 Свердловская область – 4,6%. В ТОП-5 вместе с Новосибирской областью продает больше половины всех новостроек в стране, уточнил эксперт.

«Анализ продаж и объемов индустриального строительства показывает и уровень миграции, и динамику роста числа непроданных квартир. Доля Москвы в продажах на 25% больше, чем в строительстве. В Краснодарском крае это превышение 59%, в Московской области – 18%, а в Свердловской области почти 80%, доля региона в индустриальном строительстве 2,6%, а в продажах 4.6%», — комментирует Николаев.

В Новосибирской области паритет, регион строит 4,5% от объема страны, а продает 4,3%. Расхождение связано с высокой долей Дискуса в сдаче этого года, а продажи компании не регистрирует ни один агрегатор, подытожил аналитик.

Напомним, в Новосибирске ремонт бомбоубежища на площади Труда обойдется в 1 млн рублей.