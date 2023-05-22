Опубликовано видео награждения военных из Сибири в зоне СВО

В зоне спецоперации военнослужащим из ЦВО вручили ордены и медали.

Награждение военнослужащих штурмовых групп Центрального военного округа, которые проявили мужество и героизм в ходе выполнения специальных задач, состоялось в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации, вручение государственных наград военнослужащим проводится командованием непосредственно на передовой, в зоне боевых действий.

В рамках награждения бойцам были вручены медали «За отвагу», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Также некоторым военнослужащим был присужден знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.

Трое военнослужащих, включая командира штурмового отряда с позывным «Крестик», были высоко награждены Орденом Мужества.

Сразу после награждения военнослужащие штурмовых подразделений ЦВО вернулись на свои позиции, чтобы продолжить выполнение поставленных задач в боевых условиях.

Ранее в Самаре предложили давать женам военнослужащих отпуска одновременно с мужьями.