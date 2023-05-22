В больницы Новосибирска после укуса клеща обратились 2220 человек

В Новосибирской области у девяти клещей нашли признаки возбудителей энцефалита.

Ситуация с укусами клещей в Новосибирской области следующая: с начала эпидемического сезона в медицинские организации обратилось 2220 человек (в том числе за неделю с 10 по 16 мая 2023 года – 1622 человека). За неделю наибольшее количество укусов клещами было зарегистрировано в Новосибирском районе (414), Искитимском районе (63), Мошковском районе (224) и г. Бердске (115), а также на территориях Заельцовского (51), Советского (47) и Калининского (46) районов г. Новосибирска. 31 человек был госпитализирован с подозрением на клещевой энцефалит, и проводятся лабораторные исследования. Такую статистику привели в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала сезона был исследован 1351 клещ на наличие возбудителей клещевого энцефалита. 9 анализов оказались положительными. 1346 клещей исследовали а наличие возбудителей клещевого боррелиоза, из которых 377 клещей оказались положительными.

Для профилактики укусов клещей рекомендуется применять меры предосторожности:

Избегать посещения мест с высокой плотностью клещей, особенно в период активности этих насекомых (весна и лето).

Носить защитную одежду с длинными рукавами, штанами и плотной обувью при прогулках в лесу или высокой траве.

Использовать репелленты, содержащие действующие вещества против клещей, на открытых участках тела.

После прогулок в природных местах осмотреть внимательно тело и одежду на предмет наличия клещей и удалить их, если обнаружены.

После прогулок в природных местах принять душ для удаления неопределенных клещей, которые могли пристроиться на коже.

При появлении симптомов укуса клеща (покраснение, воспаление, высыпания) обратиться к врачу.

Лучшая мера профилактики — вакцинация от клещевого энцефалита. Прививку можно сделать бесплатно в любой поликлинике Новосибирской области.