В Новосибирске нашли семью спасённому щенку Мухе

Щенка приютил новосибирский полицейский в отставке.

Спасённый щенок по кличке Муха из Новосибирска нашёл свой новый дом в семье полицейского. После того, как сотрудники полиции подобрали щенка с улицы, они заботливо обогрели и покормили его, а затем нашли ему приют в семье пенсионера МВД. Сибиряк решил исполнить мечту своего сына, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полицейские из Кировского района Новосибирска смогли найти новых владельцев для сообразительной собачки по имени Муха, которую они назвали в честь известного пса Мухтара. Теперь щенок осваивается в доме семьи экс-заместителя командира взвода по патрулированию общественной безопасности, старшего лейтенанта полиции в отставке.

Напомним, что вечером 17 мая полицейские обнаружили замёрзшего и голодного дворняжку на улице Петухова. Заботливые правоохранители приютят собаку, накормили её мясом и согрели. Пес оказался умным и энергичным, быстро подружился с другими служебными собаками и научился выполнению нескольких команд. 19 мая полицейские начали поиск хозяев для Мухи, и всего за несколько дней им удалось найти подходящих кандидатов.

Бывший полицейский Данила, увидев фотографии Мухи, решил подарить щенка своему 9-летнему сыну, который давно мечтал о собаке. Его супруга работает в ветеринарной сфере, поэтому дом уже привык к присутствию животных. У них уже есть кот-британец по имени Гарфилд.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчина объяснил жестокое избиение щенка в подъезде.