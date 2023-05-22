В Новосибирской области отправили в колонию-поселение отца 3 сгоревших детей

Новосибирский областной суд поставил окончательную точку в деле отца трёх детей, которые сгорели в страшном пожаре в селе Низовка Тогучинского района.

Трагедия произошла вечером 7 апреля в частном доме в селе Низовка в Тогучинском районе Новосибирской области. По версии следствия, 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился дома с тремя детьми 2006, 2008 и 2011-го годов рождения. Мать детей была на работе. После девяти вечера в доме начался страшный пожар.

«Мужчина, находясь в кресле, закурил сигарету и, не потушив её, уснул. В результате произошло возгорание кресла, — говорится в приговоре Тогучинского районного суда. – В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления первоначально признал, на протяжении судебного следствия неоднократно менял свою позицию. Он пояснял, что был выпивший. Он не сказал бы, что алкогольное опьянение. Алкогольное, это когда он уже пьяный. Дома употреблял 100 грамм перед сном».

В суде Алексей Е. рассказывал, что проснулся, схватил дочку Соню и побежал с ней на выход. Ему казалось, что он донёс ребёнка до бани. Вообще многодетный отец предложил свою версию развития событий.

«Соседка предлагала ему, чтобы он продал дом. Он отказался, она сказала, что отдаст за бесценок. Предполагает, что это был поджог, тем более, был разговор, что есть возможность его посадить, — давал на суде показания отец сгоревших детей. – Она не хочет жить в деревне, хочет жить во Франции. У соседки дом муниципальный, у них свой. Жена его ремонтировать не будет. Продаст тысяч за 20».

Больше горе-отец на процессе не проронил ни слова. Он находился под стражей с апреля прошлого года. Его обвиняли в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трёх детей (часть 3 статьи 219 УК РФ). В итоге Алексею Е. назначили 3,5 года лишения свободы в колонии поселении.

С приговором Тогучинского районного суда отец погибших детей не согласился и пытался обжаловать решение в апелляционной инстанции, однако этого у него не получилось.

«Приговор в части наказания и квалификации без изменения, доводы защитника о невиновности – отклонены»,

- прокомментировал Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Богер.