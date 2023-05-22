В Новосибирском зоопарке охранник душил посетительницу из-за QR-кода

Жительница Новосибирска засудила охранника зоопарка за насилие.

Посетительница Новосибирского зоопарка выиграла дело в суде после применения физической силы к ней охранником. Инцидент произошел во время пандемии, когда девушка решила посетить зоопарк и предъявила QR-код от Госуслуг для входа. Код сработал на входе в зоопарк, но не сработал у павильона "Тропический мир", где находится туалет, которым она хотела воспользоваться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Охранник сначала не позволил девушке пройти в павильон, а затем применил физическую силу, душа ее. Некоторые прохожие вступились за девушку, но охранник отвел ее в комнату для персонала. Там ей якобы угрожали и оскорбляли за предполагаемое подделывание QR-кода. После допроса ее оставили плакать и разрешили продолжить осмотр зоопарка.

Девушка обратилась в суд, который вынес решение в ее пользу. Недавно стало известно, что она получила компенсацию в размере 18 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 57-летнего мужчину осудили на 9 лет за жестокое убийство 35-летней давности. Парень убил девушку в 1987 году, нанеся не менее 75 ударов ножом, а затем скрылся. Его нашли только в 2022 году в Самаре. Он написал явку с повинной, полностью признал вину и помогал следователям, но это его не спасло от срока в колонии общего режима.