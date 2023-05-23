Певица из Новосибирска Пелагея расплакалась на концерте из-за поступка зрителей

Во время исполнения песни «Ох, болит» зрители подняли листочки с сердечками и надписями «Паша навсегда в наших сердцах».

Сеть облетело видео, на котором зрители довели Пелагею до слез во время ее собственного концерта. Об этом сообщил телеграмм-канал «Звездная пыль».

Дело в том, что во время исполнения песни «Ох, болит» они подняли листочки с сердечками и надписями «Паша навсегда в наших сердцах».

Бэк-вокалист группы «Пелагея» Павел Дешура умер в июле прошлом года в от полиорганной недостаточности, которая развилась на фоне хронического заболевания. Для Пелагеи это стало шоком, и она до сих пор тяжело переживает его уход.

Во время концерта Пелагея не смогла сдержать чувств и расплакалась.

Напомним, ранее Пелагея сообщила об отмене своего третьего концерта по техническим причинам.