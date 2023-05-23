В Новосибирске суд вынес приговор двум бывшим инспекторам ДПС

Новосибирский суд приговорил экс-сотрудников правоохранительных органов к условному сроку.

В результате судебного процесса в Новосибирске были осуждены два бывших сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) по факту превышения должностных полномочий.

По информации, предоставленной пресс-службой Дзержинского районного суда, инцидент произошел в апреле прошлого года. Сергей Варламов и Евгений Петухов, работавшие в ДПС, оставили без внимания правонарушение, совершенное водителем автомобиля марки Infiniti во время исполнения служебных обязанностей. Как выяснилось, водитель был знаком с одним из инспекторов.

Из-за личных отношений между сотрудниками и водителем, последний не был привлечен к ответственности, несмотря на то, что сел за руль без наличия водительских прав и нарушил правила установки государственных регистрационных знаков.

Суд признал бывших инспекторов виновными в совершении данного преступления. Сергея Варламова был приговорен к одному году и двум месяцам условного лишения свободы, а Евгения Петухова — к одному году условного лишения свободы.

Напомним, в Новосибирске арестован обвиняемый в изнасиловании двух школьниц.