В Новосибирской области сгорел квадроцикл

На берегу Оби под Новосибирском сгорел квадроцикл.

По информации, сообщенной очевидцами, на берегу реки Оби в Новосибирской области произошел случай пожара, в результате которого сгорел квадроцикл. Инцидент произошел вечером в понедельник, 22 мая. Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе "АСТ-54".

Отмечается, что от огня пострадало крыльцо магазина в СНТ "Звездное". Пожарным удалось потушить пламя: на месте возгорания работали спасатели. Дополнительной информации о причинах пожара и возможных пострадавших нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Первомайском районе Новосибирска сгорели два дома и две машины. Затушить пламя осложняло присутствие двух газовых баллонов в зоне возгорания. Спасатели эвакуировали их, предварительно охладив, чтобы предотвратить взрыв.

Также в Новосибирске сгорели четыре автомобиля при пожаре на СТО. По предварительной информации, площадь пожара составила 100 квадратных метров.