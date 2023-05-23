В Новосибирском центре «Вектор» установят систему распознавания лиц за 62 млн рублей

В Новосибирском центре «Вектор» потратят несколько десятком миллионов на обеспечение безопасности.

В Новосибирске ГНВБ «Вектор» объявил аукцион на установку системы распознавания лиц. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Судя по всему, «Вектору» понадобилась бесконтактная система биометрической идентификации, чтобы повысить уровень безопасности и исключить возможность незаконного проникновения на территорию, в том числе по поддельному пропуску.

Такие меры предосторожности вполне оправданы, ведь ученые «Вектора» работают с такими опасными инфекциями как ВИЧ, Эбола, оспа и др.

На закупку и установку этой системы «Вектор» потратит 62 млн. рублей. Победителем аукциона стала компания «Алгонт» из Калуги, которая была единственным участником торгов.

После установки новейшей системы безопасности все сотрудники «Вектора» получат электронный пропуск и персональный код доступа в необходимые контролируемые зоны, а в базу системы будут внесены их портреты.

Напомним, 16 мая стало известно об увольнении по причине конфликта интересов директора ГНВБ «Вектор» Рината Максютова. Истинная причина расторжения контракта с ученым неизвестна, однако Максютов намерен оспорить свое увольнение в суде. Сотрудники «Вектора» уже обратились с письмом к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой восстановить Максютова в должности.