Охотники за девочками: по Новосибирску прокатилась волна домогательств в мае 2023 года

По меньшей мере три случая нападения на несовершеннолетних произошло в Новосибирске за последние дни.

Первый случай

В Академгородке Новосибирска 20 мая произошло нападение на двух школьниц, возрастом 10 и 12 лет, совершенное 42-летним мужчиной в военной форме. Преступник завел девочек за гаражи и совершил над ними сексуальные действия. Даже близость жилых домов и находящейся в 100 метрах новой железнодорожной станции "Сеятель" не остановили извращенца.

Инцидент произошел возле местной автошколы, недалеко гаражей. Директор школы сообщил журналисту Сиб.фм, что в тот день правоохранительные органы запросили записи с камер видеонаблюдения, но момент преступления не был зафиксирован на видео. В результате полиция провела обширную операцию по поиску насильника на улице Героев Труда.

42-летнего мужчину, обвиняемого в насильственных сексуальных действиях над двумя девочками в возрасте 10 и 12 лет, суд Новосибирска решением Советского районного суда арестовал на два месяца. После вынесения решения суда 23 мая обвиняемый был отправлен в следственный изолятор временного содержания (СИЗО). Ему предъявлено обвинение по пункту "б" части 5 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные сексуальные действия).

Две девочки встретили незнакомца на улице Разъездная, когда они гуляли неподалеку от школы. Мужчина угрожал детям гранатой и заставил их идти за гаражи, где совершил над ними сексуальные преступления. Девочки сообщили о произошедшем своим родителям и запомнили преступника по его военной форме, которую он носил в момент совершения преступления.

Второй случай

В Ленинском районе Новосибирска произошел случай нападения мужчины на девочку-подростка на улице микрорайон Горский, 1. После того, как девочка вскрикнула, нападавший быстро скрылся. Видеозапись происшествия была опубликована в группе "Горский микрорайон Новосибирск" во "Вконтакте".

На записи видно, как мужчина приближается к девочке, проходя мимо нее, и пытается схватить ее. Действия неизвестного вызвали у подростка страх, и она вскрикнула, что заставило нападавшего скрыться. Правоохранительные органы начали проверку произошедшего инцидента и квалифицировали действия мужчины как "развратные".

Третий случай

Сегодня правоохранительные органы сообщили о задержании ещё одного педофила, совершившего преступление в подъезде дома, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска.

По информации, полученной от Следственного комитета по региону, это преступление было совершено 18 мая.

"В подъезде жилого дома, где проживает пострадавшая, неизвестный мужчина совершил непристойные действия в отношении нее. После совершения преступления он скрылся с места происшествия", — пояснили представители ведомства.

Следователи подтвердили задержание мужчины, совершившего нападение на ребенка. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).