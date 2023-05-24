В Новосибирске скончалась впавшая в кому на Бали Елена Новосельцева

В Новосибирске 22 мая умерла медик Елена Новосельцева, которая впала в кому во время отдыха на Бали.

В Новосибирске 24 мая похоронят 58-летнего врача Елену Новосельцеву, которая умерла после инсульта на Бали. Женщина скончалась 22 мая, сообщает «АиФ-Новосибирск»со ссылкой на ее дочь.

Как ранее писал Сиб.фм, Елена Новосельцева длительное время находилась в больнице Бали, где после инсульта впала в кому. 22 февраля пациентку специальным бортом доставили на родину, в Новосибирск. Вопрос об эвакуации женщины, урегулирование бумаг и вопрос вылета медицинского борта заняли почти 2 месяца

Первоначально женщину госпитализировали в обласную больницу, однако для проведения операции потребовалась транспортировка в Федеральный центр нейрохирургии.

В Новосибирске Елену Новосельцеву прооперировали.

Напомним, 58-летняя Елена Новосельцева приехала на Бали, чтобы поправить здоровье после длительной работы в ковидном госпитале.