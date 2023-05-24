Заммэра Новосибирска Терешкова опубликовала фото с последнего звонка дочерей-двойняшек

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото с последнего звонка своих дочерей.

В школах Новосибирска с 23 мая начались последние звонки. Выпускаются 14 тыс. выпускников 11-х классов и более 33 тыс. девятиклассников. Фотографию с последнего звонка своих близняшек-дочерей показала вице-мэр города Анна Терешкова.

«Я тоже в этом году выпускаю своих последних детей в большое плаванье! Поплакала в своей родной школе, которая воспитала меня, моих старших детей, среднюю и теперь младшие! Все было впервые: первая любовь, первая дружба, первые разочарования, первые двойки. Теперь они уже взрослые. Пусть летят!», — поделилась эмоциями Анна Терешкова.

По данным правительства Новосибирской области, в 2023 году из всех выпускников региона 1280 школьников претендуют на медали «За особые успехи в учении». Больше всего медалистов в Новосибирске — 885.

Также в Новосибирске 24 мая прошли первые экзамены ГИА. Корреспондент Сиб.фм подготовил фотоотчёт с первого дня экзаменов у девятиклассников.