Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал изнасилование девочек в Новосибирске

Евгений Пригожин пообещал, что родители пострадавших в Новосибирске школьниц будут довольны наказанием виновника.

В Новосибирске 20 мая мужчина в военной форме изнасиловал двух девочек 10 и 12 лет за гаражами в районе ул. Разъездная. По информации телеграмм-канала Baza, преступник был одет в военную форму и угрожал детям гранатой. 24 мая 42-летний насильник был задержан и заключен под арест.

Вскоре глава ЧВК «Вагнер» Пригожин прокомментировал это ЧП в интервью изданию Daily Storm.

Пригожин заявил, что набирал заключенных для участия в СВО, «чтобы не погибали дети других граждан». И эти заключенные, побывавшие в боях на Донбассе, совершают преступления в 25 раз реже, чем раньше.

Также Пригожин подчеркнул, что если этот насильник каким-то образом попадет в ЧВК «Вагнер», ему придется тяжело.

«Поверьте, наказанием данного конкретного гражданина родители этих девочек будут довольны», — заключил глава «музыкантов».

По факту совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Преступнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Новосибирска уже 13 лет просят убрать гаражи, где недавно изнасиловали двух школьниц.