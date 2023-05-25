В мэрии Новосибисрка объяснили отмену салюта на День города-2023

Власти Новосибирска назвали причину отмены праздничного салюта на День города.

На пресс-конференции, которая состоялась 24 мая, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что в 2023 году салют на День города был отменен из-за проведения спецоперации. Власти приняли решение, что в такое сложное время более уместно оставить салют только на День Победы, чтобы сосредоточить усилия на важных событиях и обеспечить безопасность горожан.

Однако, в честь кульминации праздника, в районе Михайловской набережной был запланирован плавающий огромный юбилейный торт с небольшим фейерверком. Это станет альтернативным мероприятием, которое заменит традиционный салют и призвано добавить праздничной атмосферы. Анна Терешкова подчеркнула, что торт — символический подарок ко дню рождения города — будет ненастоящим, поэтому съесть его в конце праздника горожане не смогут.

Но настоящий торт на Дне города в Новосибирске все же будет. Именинный торт весом 130 килограммов испекут кондитеры к 130-летию Новосибирска. Он будет будет собран из фрагментов весом от 1,5 кг.