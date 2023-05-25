В Новосибирске 22 мая умерла впавшая в кому на Бали врач Елена Новосельцева

В Новосибирске не смогли спасти 58-летнего врача после путешествия на Бали.

В Новосибирске 22 мая скончалась 58-летняя врач Елена Новосельцева, которая перенесла инсульт во время отпуска на Бали. Об этом «АиФ — Новосибирск» сообщила ее дочь.

24 мая Елену Новосельцеву похоронили.

Напомним, врач Новосельцева работала в ковидном госпитале. Полученные в качестве компенсации средства она решила потратить на отпуск на острове Бали. В ноябре прошлого года женщина улетела за границу. Вскоре стало известно, что на Бали у Новосельцевой случился инсульт. Местные врачи пытались помочь ей, но 4 января инсульт повторился и женщина впала в кому.

Родственники врача обратились за помощью к правительству Новосибирской области. И правительство региона оплатило ее лечение и медицинскую эвакуацию. Однако решение вопроса об эвакуации затянулось почти на два месяца.

22 февраля специальным бортом Елену Новосельцеву доставили в Новосибирск и госпитализировали в областную больницу, а затем в Федеральный центр нейрохирургии. Там выяснилось, что у Новосельцевой разрыв аневризмы. Новосибирские нейрохирурги провели ей два операции, и она даже начала приходить в себя. Однако состояние ее оставалось очень тяжелым.

22 мая стало известно, что спасти Елену Новосельцеву не удалось.