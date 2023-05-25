В Новосибирске появились подробности гибели рыбака от удара током

В Дзержинском районе Новосибирска нашли тело 70-летнего рыбака, погибшего от удара током.

23 мая в Дзержинском районе Новосибирска, недалеко от СНТ «Золотая горка», произошла трагедия. 70-летний рыбак погиб на берегу местного озера от сильнейшего удара током. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

По словам очевидцев, мужчина часто рыбачил в этом районе. А в тот день пришел на озеро с новой шестиметровой удочкой. Вот только справиться с ней пенсионеру оказалось не под силу. Когда он в очередной раз попытался забросить удочку, леска зацепилась да провода ЛЭП, и мужчину ударило током. В результате он скончался на месте происшествия. Поскольку тело погибшего имело значительные видимые повреждения, предполагается, что это был сильный разряд тока.

По факту трагедии проводится доследственная проверка. Следователям необходимо выяснить, были ли нарушены правила установки ЛЭП. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области судят водителя Toyota RAV-4 за смертельный наезд на рыбака.