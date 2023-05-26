Актриса из Новосибирска снялась в комедии «Вика-Ураган» на ТНТ

Премьера нового сериала «Вика-Ураган» с Аглаей Тарасовой в главной роли состоится 13 июня в 20.00 на телеканале ТНТ.

На телеканале ТНТ состоится премьера нового драмеди производства компании Good Story Media «Вика-Ураган» с Аглаей Тарасовой в главной роли. Новый проект от создателей «Ольги», «Исправление и наказание» и других расскажет историю о молодой женщине со сложным характером, но большим сердцем.

Попав в очень непростую жизненную ситуацию, она отчаянно борется с окружающей несправедливостью и делает это порой в ущерб себе. Снося все на своим пути, как ураган, Вика помогает тем, кому в этом мире еще сложнее.

Обостренное чувство справедливости главной героини приводит ее в женскую колонию. Попытавшись научить уму-разуму пьяного хулигана, она случайно оставляет его без глаза, за что получает внушительный срок.

Выйдя на свободу, Вика теряет буквально всё, что у нее было: в ее квартире теперь секс-шоп, муж уходит к подруге, а маленькому сыну диагностировали аутизм и теперь он живет в специализированном интернате.

Оказываясь на обочине жизни и сталкиваясь со всеми сложностями социализации, Вика не сдаётся и отчаянно пытается справиться с ураганом проблем. Чтобы доказать всем, что настоящий ураган, способный заставить летать всё вокруг, – это она сама.

В сериале очень мощный актерский состав. Главные роли исполнили Аглая Тарасова, Ирина Розанова, Николай Фоменко, Иван Добронравов, Иса Новиков, Антон Филипенко, Настасья Самбурская, Юлия Топольницкая, Яна Сексте, Полина Шашуро, Татьяна Кравченко, Евгения Калинец.

А также снялась сибирячка Ольга Дворникова. Актриса рассказала, о чем будет летняя премьера, о своем персонаже и как проводит свободное время, когда приезжает в родной Новосибирск.

Почему зритель должен посмотреть сериал "Вика Ураган"?

"Вика-Ураган" – это по-настоящему добрый и солнечный сериал. Это летняя комедия о любви и дружбе в различных её проявлениях. О любви к семье, о любви к друзьям, пусть и сложной, но какая есть. В нашем сериале затрагиваются различные сложные житейские темы, но мы старались говорить о них через призму юмора и лета. Надеюсь, что у нас получилось.

Расскажите о вашей героине — сестре Риты, какая она?

Моя героиня – сестра Риты. На первый взгляд, зрителю может показаться, что она стерва, но на самом деле, она – глубокий и несчастный человек, живущий в тени своей сестры и желающий её внимания и любви. Она бы и рада с ней дружить, но Рита, в силу своего эго, вечно перетягивает одеяло на себя. О чём ярко и говорит наша общая сцена. Наверное, это тоже можно назвать особым видом сестринской любви.

Вы родились в Новосибирске, какие у вас любимые места?

Я обожаю свой родной город! Здесь живут моя семья и уйма друзей. Приезжаю при любой возможности. Люблю прогуляться по центру, но самое любимое место – это наш зоопарк. Лучший, что я видела в России. Я могу одна уехать туда и гулять весь день. У меня там есть любимцы, которых я подкармливаю незаконно (улыбается). В детстве очень любили с родителями ездить купаться на Береговую. Ну а теперь, лучше дачи нет ничего на свете – природа у нас шикарная!

Генеральный продюсер проекта – Артем Логинов. Авторы сценария, креативные продюсеры и режиссеры – Олег Гольдфайн и Илья Петрухин (сценаристы популярных сериалов Good Story Media — «Ольга», «Конная полиция» и др.), оператор – Янис Андреевс.

Комедийный сериал «Вика-ураган» с 13 июня в 20.00 на ТНТ!