Депутат из Новосибирска Антонов попросил у мэрии автомобили для мобилизованных

Депутат горсовета Новосибирска после обращения военных решил приобрести у мэрии автомобили.

Член горсовета Новосибирска Ростислав Антонов обратился к начальнику департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгию Жигульскому после просьбы мобилизованных о приобретении автомобилей.

«Мэрия города Новосибирска и её структурные подразделения на регулярной основе реализуют легковые автомобили по остаточной стоимости, о чём информируют Совет депутатов по факту реализации, — написал Ростислав Антонов.

– Прошу Вас предоставить информацию обо всех автомобилях, подлежащих продаже до конца 2023 года с указанием их стоимости, продавца и контактных данных».

Депутат горсовета отправил этот запрос в апреле и надеялся получить список недорогих автомобилей, однако ответ, пришедший в начале мая, его удивил.

«В составе муниципальной казны города Новосибирска отсутствуют автотранспортные средства, в связи с чем департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее – департамент) не осуществляет их реализацию, — говорится в ответе Антонову и.о. начальника департамента Валерия Зарубина. – Продажа муниципального имущества осуществляется МУП и МУ самостоятельно по рыночной стоимости, определяемой независимыми оценщиками, имеющими действующий квалификационный аттестат. (... ) Учитывая изложенное, департамент не располагает информацией о намерениях МУП и МУ по реализации имущества».

Новосибирский депутат остался недоволен ответом чиновников.

«Полагаю, что профильные чиновники недопонимают, зачем и для чего нужны эти машины, а потому и пишут такие бессмысленные тексты",

- отреагировал Ростислав Антонов.

Напомним, в зону СВО общественники регулярно отправляют автомобили: например, в Барабинском районе три фермера скинулись на именную «буханку» для мобилизованных.