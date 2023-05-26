Евгений Шаблинский: Леонид Слуцкий озвучил самые актуальные для современного российского общества инициативы

Накануне, 25 мая, в «Российской газете» была опубликована программная статья лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. В ней председатель партии ставит во главу угла защиту «Русского мира» и выдвигает инициативы по улучшению демографии. Громкую публикацию лидера одной из ведущих парламентских партий страны прокомментировал координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР, депутат Законодательного Собрания региона Евгений Шаблинский.

«27 мая исполнится год с того момента, как Леонид Слуцкий — человек с большим партийным опытом — был избран председателем ЛДПР. По прошествии года можно с уверенностью сказать: партия сумела сохранить политическое наследие Владимира Жириновского. Более того, ЛДПР стала более эффективно взаимодействовать с Правительством России и практически стала второй политической силой в стране.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий — убежденный патриот нашей Родины. И для меня сейчас это одно из самых важных человеческих качеств. В лице нового лидера наша партия обрела опору в виде защитника Русского мира, грамотного политика и искусного дипломата.

В своей программной статье, опубликованной вчера в «Российской газете», Леонид Слуцкий озвучил самые актуальные для современного российского общества инициативы. Это прежде всего предложения по защите русского языка и русской культуры как внутри страны, так и по всему миру. Сейчас, когда русофобия стала мейнстримом на Западе, пресечь это — важнейшая задача! Кроме того, Леонид Эдуардович высказал конкретные предложения по улучшению качества жизни россиян. Речь, например, идет о 4-дневной рабочей неделе и выплате мужчинам «отцовского капитала». На мой взгляд, статья Слуцкого ярко демонстрирует, что ЛДПР под его началом взяла курс на укрепление политических позиций», — заявил депутат.