Номинация «ПРОфессиональный взгляд» дебютирует на конкурсе «Сибирь.ПРО»: журналистика через призму новых технологий

За последнее десятилетие в журналистике произошли глубинные изменения – стремительно растет объём информации и скорость её передачи, в то время как достоверность приведённых фактов зачастую подвергается сомнениям. Это приводит к пересмотру устоявшихся форматов производства, распространения и потребления медиапродукции. При этом по-особому востребованными остаются традиционные профессиональные ценности: беспристрастность, ответственность перед своим читателем или зрителем, неравнодушие к проблемам общества.

Реагируя на вызовы времени, Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» впервые представляет номинацию «ПРОфессиональный взгляд». Участники медиасообщества имеют возможность презентовать собственный опыт и видение использования инновационных технологий создания контента, а именно применение в своей работе инструментов больших данных, инфографики и нейросетей. В номинацию принимаются примеры графических, видео и текстовых материалов, созданных с использованием цифровых технологий, и аналитические работы – описание творческого процесса.

Синергию опыта и традиций с веяниями цифровой эпохи особенно важно транслировать тем, кто только планирует стать частью профессиональной медиаиндустрии. Студенты факультетов журналистики вузов Сибирского федерального округа по-прежнему могут попробовать свои силы в проекте «Сибирь.ПРО», в этом году такие работы также представлены в номинации «ПРОфессиональный взгляд». На конкурс принимаются статьи, а также видео- и аудио сюжеты начинающих журналистов, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в конкурсе по темам всех номинаций проекта.

Повышение профессионального уровня сибирских журналистов является одной из задач конкурса «Сибирь.ПРО» с момента его основания. Победитель в номинации «ПРОфессиональный взгляд» получит специальный приз от партнера проекта – Сибирского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь») – сертификат на обучение в Академии новостей ТАСС. Также на официальном сайте проекта открыта рубрика «Журналистика будущего», в которой будут публиковаться статьи об использовании современных технологий в индустрии. Первая из них «Журналистика больших данных: находить истории в цифрах» уже размещена на портале.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «УК «ЭЛСИ», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», «ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив–Новосибирск».

Оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО»

630091, г. Новосибирск, ул. Державина,18;

тел. 8 (383) 232-52-95

E-mail: sibirpro@sfo.rsnet.ru

sibirpro.ru