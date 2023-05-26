Под Новосибирском сотрудницу ЦРБ приговорили за «откат» в 200 тысяч на госзакупках

Болотнинский районный суд Новосибирской области приговорил к сроку сотрудницу медицинской организации, которая получала «откаты» за поставки медпрепаратов и инвентаря.

38-летняя сотрудница Болотнинской районной больницы входила в комиссию по проведению закупок в медучреждении. В декабре 2018 года экономист нашла и дополнительный заработок: за отдельную плату от директора коммерческой организации она помогала ему побеждать на аукционах по госзакупкам.

Как насчитали следователи СКР, с 2018-го по июнь 2022 года сотрудница ЦРБ получила 200 тысяч рублей. По следам её экономической деятельности было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 200.5 УК РФ (незаконное получение членом комиссии по осуществлению закупок денег за бездействие в интересах дающего лица в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд).

Грозили бывшей сотруднице ЦРБ пять лет тюрьмы и двухмиллионный штраф, однако Болотнинский районный суд учёл смягчающие обстоятельства.

«Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Доказать факт получения «отката» при проведении госзакупок удаётся не всегда, но УФАС регулярно выявляет нарушения – последний такой аукцион проводило Минцифры Новосибирской области.